Шри-Джаяварденепура-Котте, , 10:15 — REGNUM Чрезвычайное положение объявлено властями Шри-Ланки после того, как уходящий со своего поста президент островного государства Готабая Раджапакса покинул территорию страны. Об этом 13 июля сообщает агентство France-Presse со ссылкой на канцелярию премьер-министра Шри-Ланки.

Шри-Ланка (сс) Sergei Gussev

«Поскольку президент находится за пределами страны, объявлено чрезвычайное положение, чтобы справиться с ситуацией в стране», — заявил пресс-секретарь премьер-министра островного государства Динук Коломбадж.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса, который подписал заявление о своем уходе с 13 июля с поста главы государства, покинул страну.