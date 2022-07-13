Евгений Цоц, 13 июля 2022, 11:19 — REGNUM Россия уже давно живёт по правилам политической корректности. Сначала советским, затем западным. Все преимущества этой практики обнуляет одно обстоятельство — последовательное выжигание из употребления слова «русский». Его мы меняем на слова, имеющие другое, обобщающее значение.

Виктор Михайлович Васнецов Витязь на распутье.1882
Виктор Михайлович Васнецов Витязь на распутье.1882

Говорить «русский» кажется опасным, если отсутствует исторический контекст. Когда-то русские стрельцы поставили крепости на Волге, когда-то русский царь Алексей Михайлович прирастил страну новыми землями. Ещё русскими могут быть кухня, язык и написанная на нём литература, а также народные промыслы. Однако, если речь о современности, о событиях, которые происходят с нами сейчас, «русский» всегда заменяется на «российский».

В 90-е и нулевые Запад наряду с пропагандой толерантности активно запускал идеи национализма, превосходства одних людей перед другими. Его целью было рассорить близкие народы и одновременно маргинализировать, опорочить национальную идентичность. Вывести её на грань фола.

Бои вокруг здания бывшего республиканского комитета КПСС («Президентского дворца») в Грозном, январь 1995 года
Бои вокруг здания бывшего республиканского комитета КПСС («Президентского дворца») в Грозном, январь 1995 года
Михаил Евстафьев

В результате «право» на национальность в России осталось только у меньшинств. Незаметно русскость стала некорректной, определение чего-либо, предмета или явления, как русского — опасно. Если человек публично рассуждает о русских, об их правах и будущем, он выходит за жёстко модерируемые общественные рамки. И становится если не маргиналом, то как минимум человеком вне рамок, к которому следует относиться с осторожностью.

Да, к тем, кто продолжает рассуждать о русском народе, о его правах, месте в мире и будущем, может быть приковано внимание. Да, есть некий шарм в словах, которые многие произносят лишь в своей голове. Да, есть формальные «уголки», где можно законно именовать себя русским. И даже некоторые преимущества, например, Конституции, где русские названы государствообразующим народом. Но далее термины размываются. Нет ни русских городов, ни тем более республик. Другими словами, русские есть, и одновременно их нет.

В годы СССР из нас делали советских людей, после распада и урезания нашей страны до границ РСФСР — россиян. Советский народ исчез, общность «россияне» не приживается. По крайней мере, слово криво отражает нас и нашу суть.

В. Бернадский. Да здравствует нерушимая дружба народов
В. Бернадский. Да здравствует нерушимая дружба народов

Российская империя, несмотря на наименование, была русской. Тогда побеждали русские полководцы, правили русские цари, жил русский народ. В конце XIX века император Александр III однозначно высказывался о главенствующей роли русских в государстве. Связана ли Российская империя и прежняя история с нынешней страной, в которой работают «российские инженеры», руководят «российские госслужащие», снимаются в фильмах «российские актёры»? Или нам как народу 30 лет?

И этот вопрос идентичности стоит всё острее перед лицом внешних угроз и опасности. Русский учёный Михаил Ломоносов говорил, что «народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего». Ещё жёстче высказывался русский реформатор, премьер-министр Российской империи Пётр Столыпин. «Народ, не имеющий национального самосознания, — есть навоз, на котором произрастают другие народы», — заявлял он.

При всём уважении к каждому из народов, не пришло ли время задуматься и о русском? Сейчас, когда враг открыл своё истинное лицо, свои намерения разделить и уничтожить русских, когда он буквально отправляет одних русских убивать других русских и погибать самим, не нужно ли нам сосредоточиться вокруг русскости и опереться на неё?