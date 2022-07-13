13 июля 2022 | Время чтения 2 мин

Евгений Цоц, , 11:19 — REGNUM Россия уже давно живёт по правилам политической корректности. Сначала советским, затем западным. Все преимущества этой практики обнуляет одно обстоятельство — последовательное выжигание из употребления слова «русский». Его мы меняем на слова, имеющие другое, обобщающее значение.

Виктор Михайлович Васнецов Витязь на распутье.1882

Говорить «русский» кажется опасным, если отсутствует исторический контекст. Когда-то русские стрельцы поставили крепости на Волге, когда-то русский царь Алексей Михайлович прирастил страну новыми землями. Ещё русскими могут быть кухня, язык и написанная на нём литература, а также народные промыслы. Однако, если речь о современности, о событиях, которые происходят с нами сейчас, «русский» всегда заменяется на «российский».

В 90-е и нулевые Запад наряду с пропагандой толерантности активно запускал идеи национализма, превосходства одних людей перед другими. Его целью было рассорить близкие народы и одновременно маргинализировать, опорочить национальную идентичность. Вывести её на грань фола.

Бои вокруг здания бывшего республиканского комитета КПСС («Президентского дворца») в Грозном, январь 1995 года Михаил Евстафьев

В результате «право» на национальность в России осталось только у меньшинств. Незаметно русскость стала некорректной, определение чего-либо, предмета или явления, как русского — опасно. Если человек публично рассуждает о русских, об их правах и будущем, он выходит за жёстко модерируемые общественные рамки. И становится если не маргиналом, то как минимум человеком вне рамок, к которому следует относиться с осторожностью.

Да, к тем, кто продолжает рассуждать о русском народе, о его правах, месте в мире и будущем, может быть приковано внимание. Да, есть некий шарм в словах, которые многие произносят лишь в своей голове. Да, есть формальные «уголки», где можно законно именовать себя русским. И даже некоторые преимущества, например, Конституции, где русские названы государствообразующим народом. Но далее термины размываются. Нет ни русских городов, ни тем более республик. Другими словами, русские есть, и одновременно их нет.

В годы СССР из нас делали советских людей, после распада и урезания нашей страны до границ РСФСР — россиян. Советский народ исчез, общность «россияне» не приживается. По крайней мере, слово криво отражает нас и нашу суть.

В. Бернадский. Да здравствует нерушимая дружба народов

Российская империя, несмотря на наименование, была русской. Тогда побеждали русские полководцы, правили русские цари, жил русский народ. В конце XIX века император Александр III однозначно высказывался о главенствующей роли русских в государстве. Связана ли Российская империя и прежняя история с нынешней страной, в которой работают «российские инженеры», руководят «российские госслужащие», снимаются в фильмах «российские актёры»? Или нам как народу 30 лет?

И этот вопрос идентичности стоит всё острее перед лицом внешних угроз и опасности. Русский учёный Михаил Ломоносов говорил, что «народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего». Ещё жёстче высказывался русский реформатор, премьер-министр Российской империи Пётр Столыпин. «Народ, не имеющий национального самосознания, — есть навоз, на котором произрастают другие народы», — заявлял он.

При всём уважении к каждому из народов, не пришло ли время задуматься и о русском? Сейчас, когда враг открыл своё истинное лицо, свои намерения разделить и уничтожить русских, когда он буквально отправляет одних русских убивать других русских и погибать самим, не нужно ли нам сосредоточиться вокруг русскости и опереться на неё?