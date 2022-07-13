Санкт-Петербург, , 10:17 — REGNUM В Приморском районе Санкт-Петербурга нашли и задержали организаторов детской порностудии, сообщил 13 июля ИА REGNUM источник в правоохранительных органах.

Фотограф (сс) Meditations

Полицейские задержали в Приморском районе 43-летнюю женщину и 71-летнего пенсионера, которые признались, что организовали в квартире дома 45/2 по Мебельной улице порностудию, в которой снимали несовершеннолетних детей.

«Задержанные были полностью изобличены и дали признательные показания в вышеуказанных преступлениях», — рассказал собеседник агентства, уточнив, что оба подозреваемых задержаны на основании ст. 91 УПК РФ, до избрания меры пресечения судом.

По данным телеканала «78», жертвами организаторов преступного бизнеса стали как минимум трое мальчиков в возрасте от 10 до 15 лет.