Ростов-на-Дону, 13 июля, 2022, 10:13 — ИА Регнум. В Ростовской области деятельность управляющих компаний проконтролирует рабочая группа, распоряжение о создании которой подписал донской губернатор Василий Голубев. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Многоквартирный дом

Рабочая группа по мониторингу исполнения законодательства в сфере управления многоквартирными домами должна не только выявить, но и ликвидировать пробелы законодательства, в том числе федерального, пресечь нарушения в работе управляющих организаций.

Возглавил группу заместитель донского губернатора Игорь Сорокин. В течение месяца предполагается провести первое заседание.