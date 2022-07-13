Грозный, 13 июля, 2022, 10:12 — ИА Регнум. В Чечне началась уборочная кампания. Старт работам дал глава Чечни Рамзан Кадыров, севший за руль комбайна.

Сбор урожая

«На территории сельскохозяйственных угодий в городе Шали я дал старт уборочной кампании, сев за руль комфортного нового комбайна, оборудованного по последнему слову техники. Начало для сбора первого урожая положено», — написал чеченский лидер в своем Telegram-канале .

Как рассказал Кадыров, в Чечне засеяно озимыми свыше 176 тыс. гектаров сельхозугодий, почти половина из них — 80 тыс. га — уже скошена. При этом он отметил, что урожайность в 2022 году гораздо выше прошлогодней, в среднем они составляет 29,3 центнера с гектара, а в отдельных хозяйствах, в частности, в том, где он работал на комбайне, она достигает 60 ц/га.