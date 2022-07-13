Пермь, 13 июля, 2022, 10:12 — ИА Регнум. В Пермском крае 20 июля проверят готовность региональной системы оповещения, сообщили в пресс-службе администрации Перми.

Мэрия Кемерова Система оповещения

Пермяки услышат сирены и речевое оповещение, а также увидят на улицах мобильные средства, оборудованные сигнальными громкоговорящими устройствами.

Сигнал «Внимание всем» будет транслироваться утром 20 июля. Продолжительность составит 3 минуты. Чиновники просят население соблюдать спокойствие.