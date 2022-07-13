Владивосток, 13 июля, 2022, 10:11 — ИА Регнум. В Приморье активно готовятся к VII Международным спортивным играм «Дети Азии», которые пройдут с 27 июля по 8 августа. Спортивные делегации начнут с 25 июля съезжаться во Владивосток. Предполагается участие спортсменов из 15 стран и восьми российских регионов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Дирекция VII Международных спортивных игр «Дети Азии» Афиша игр «Дети Азии»

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Общая численность участников игр — более 3 тыс. человек, из них около 1500 спортсменов 13-16 лет, свыше 500 тренеров, судей, представителей команд и 1000 волонтеров. В соревнованиях будет разыграно 273 комплекта медалей в 19 видах спорта.

Организаторы готовят грандиозное открытие, которое состоится 28 июля в концертно-спортивном комплексе «Фетисов Арена».

«Концепция церемонии открытия звучит как: «Дети Азии» — энергия будущего!». Праздник начнется парадом спортсменов. Далее зрители увидят пять блоков художественных номеров, раскрывающих темы энергии земли, воды, металла, воздуха, огня. Будут задействованы около 500 человек», — пояснили организаторы.

Участниками церемонии открытия также станут известные молодежные артисты отечественной эстрады: Анет Сай, реппер ST, чемпион мира по битбоксу Вахтанг, артисты Королевского цирка Гии Эрадзе, творческие коллективы Приморья.

Как сообщало ИА REGNUM, с центральной площади Владивостока в Большой Камень утром 30 июня отправили кортеж эстафеты огня VII Международных спортивных игр «Дети Азии».