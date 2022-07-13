Париж, , 10:12 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на разоблачение файлов по «секретной сделке» с Uber, сообщает France info.

Эммануэль Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

Файлы показали, как Эммануэль Макрон участвовал в создании Uber во Франции, когда был министром экономики страны.

«Я приветствую то, что сделал. Мы создали тысячи рабочих мест», — отреагировал глава французского государства.

«Я очень горжусь», — настаивал Эммануэль Макрон, объясняя, что он был «министром экономики, который боролся за привлечение бизнеса».

С начала публикации файлов Uber президент подвергается критике со стороны оппозиции.

Как сообщало ИА REGNUM, Елисейский дворец во Франции, официальная резиденция президента, защищается от нападок и критики, обрушившихся на главу государства Эммануэля Макрона из-за сделки с Uber.

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