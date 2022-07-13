Луганск, 13 июля, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Большинство из выпущенных ночью боевиками ВСУ по Луганску ракет сбиты, но есть падение осколков и возгорания городских объектов, сообщил глава представительства Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник.

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«Украинские бандформирования сегодня ночью выпустили по Луганску сразу 9 ракет РСЗО пытаясь пробить защиту ПВО полумиллионного мирного города. Большинство выпущенных ракет сбиты, но есть падение осколков и возгорания городских объектов», — написал он в телеграм-канале.

Мирошник добавил, что украинские боевики применяют одну и ту же тактику и в ДНР, и в Херсонской области, и в ЛНР.