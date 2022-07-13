Москва, , 10:11 — REGNUM Литве не следует спускать наглость их попытки запретить транзит грузов в Калининградскую область, считает депутат Госдумы Олег Морозов («Единая Россия»).

Олег Морозов Duma.gov.ru

«Как мне кажется, литовцам их наглость нельзя спускать. Толку от сотрудничества с ними не будет. Лучше хлопнуть все контракты с ними первыми», — предлагает Морозов в телеграм-канале.

Пусть «старые европейцы» их содержат и оплачивают их глупости, полагает парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Европейский союз (ЕС) и Россия заключили соглашение, согласно которому запрещать перевозку грузов между частями России недопустимо.

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