Екатеринбург, 13 июля, 2022, 10:16 — ИА Регнум. Заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области Евгений Копелян покинул свой пост. Об этом пишут СМИ.

Pixabay.com Отставка

По данным «Коммерсант-Урал», Копелян ушёл в отставку в связи с истечением контракта ещё 8 июля. Чиновник курировал программы поддержки и развития регионального предпринимательства.

Пост заместителя министра Копелян занимал с 2018 года. С 2010 по 2013 год он являлся заместителем проректора Уральского федерального университета по инновационной деятельности.