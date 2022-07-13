Новосибирск, 13 июля, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников вновь привился от коронавируса. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

75.ru Вакцинация от коронавируса

«Сделал очередную прививку от коронавирусной инфекции, — написал Травников. — Чувствую себя хорошо. Призываю и вас, уважаемые новосибирцы, беречь своё здоровье, проходить вакцинацию и ревакцинацию. Береженого Бог бережёт. Будьте здоровы».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Новосибирской области Андрей Травников подписал документы о дальнейшем снятии действующих ограничительных мер, введённых ранее из-за коронавируса.