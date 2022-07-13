Элиста, 13 июля, 2022, 10:08 — ИА Регнум. В Калмыкии за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили пять человек, выписаны с выздоровлением три ковид-пациента. Такие данные ИА REGNUM привели в региональном минздраве 13 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Лечение в инфекционном стационаре в Элисте получают 27 человек. Для сравнения: днём ранее было госпитализировано 24 человека. Один заболевший COVID-19 находится в тяжёлом состоянии.

Всего в Калмыкии выявили 51 967 носителей коронавируса, вылечился 50 991 ковид-пациент. Зарегистрировано 843 летальных исхода среди заболевших COVID-19.