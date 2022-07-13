* талибов — запрещённая в России организация

Талукан, Афганистан, , 10:07 — REGNUM Местные источники в афганской провинции Тахар сообщают, что в морг больницы «Шахид Ахмад Шах Масуд» доставлены тела 17 боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), пишет газета «8 Собх».

Тело Иван Шилов © ИА REGNUM

По их словам, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не подпустили работников медучреждения к телам. Пока неясно, откуда были доставлены эти тела.

Источники в сфере здравоохранения, не пожелавшие назвать свои имена, подтвердили, что тела были доставлены в больницу, но не знают, откуда прибыли. В то же время, другие источники сообщают, что это тела талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Тахара, которые были убиты в ходе боя с Фронтом «Азадеган» в кишлаках Андараб и Навабад.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ничего не сказали по этому поводу.

Следует отметить, что в течение нескольких дней Курбан-байрама в ряде мест на севере страны произошли боестолкновения.