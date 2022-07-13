Москва, 13 июля, 2022, 10:06 — ИА Регнум. Возможное введение странами Запада ограничений цен на нефть и газ из России будет рискованным шагом, который приведёт к усугублению энергетического кризиса. Об этом 13 июля заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

Nikita Dezhurny МИД России

«Теоретически страны Запада могут попытаться ввести «ценовой потолок» за счет давления на компании, предоставляющие финансовые, логистические и страховые услуги, связанные с морскими поставками нефти из России», — сказал он в интервью РИА Новости, комментируя обсуждение на саммите лидеров стран «Группы семи» возможности введения таких ограничений.

«Естественно, Россия не обязана соглашаться на такого рода схемы. В результате энергокризис только усугубится и последует дальнейший рост биржевых котировок. Россия, как и весь цивилизованный мир, будет продолжать придерживаться рыночных принципов и поставлять нефть и нефтепродукты в те страны, которые будут готовы их покупать», — также отметил Биричевский.

При этом глава департамента экономического сотрудничества МИД РФ уточнил, что в данный момент сложно прогнозировать дальнейшее развитие ситуации, так как, с одной стороны, Евросоюз говорит, что намерен резко сократить закупки российских энергоносителей, а с другой, из-за этого наблюдается увеличение цен и воздействие этого обстоятельства на жизнь европейцев.

«На этом фоне в Брюсселе циркулируют неоднозначные и весьма рискованные идеи по отказу от рыночных принципов путем введения неких «ценовых потолков». При таком развитии событий российские компании будут действовать исходя из экономической целесообразности», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский заявил, что в случае сохранения спроса и рабочего состояния украинской газотранспортной системы Россия допускает возможность продления транзита газа через территорию Украины после 2024 года.