Тамбов, 13 июля, 2022, 10:06 — ИА Регнум. В Тамбове вновь появился профессиональный футбольный клуб, в регионе будет возрождён тамбовский «Спартак». Об этом 11 июля сообщила пресс-служба тамбовской «Академии футбола».

Сергей Потеряев ИА REGNUM Тамбов

«Наш регион представит клуб с историческим для местного футбола названием — ФК «Спартак», — отмечается в сообщении.

«Спартак» будет играть во Второй лиге чемпионата России (ФНЛ-2).

Напомним, тамбовский «Спартак» существовал с 1960 года, а в 2014-м был расформирован. В 2013–2021 годах в городе был ФК «Тамбов», который выступал в Российской премьер-лиге (РПЛ) с 2019 по 2021, после чего лишился профессионального статуса из-за отсутствия финансирования.