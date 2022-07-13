Ливны, Орловская область, 13 июля 2022, 10:05 — REGNUM Подозреваемые в совершении разбойного нападения на почтальона в Ливнах Орловской области задержаны, об этом 13 июля сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Как предварительно установлено, в городе Ливны Орловской области мужчина ударил металлическим предметом по голове женщину-почтальона, которая разносила пенсии. После этого он выхватил у неё сумку с деньгами и скрылся вместе с подельником на автомобиле. По данному факту следователем МО МВД России «Ливенский» Орловской области возбуждено уголовное дело.
Подозреваемые по решению суда отправлены в СИЗО.