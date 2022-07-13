Новосибирск, 13 июля 2022, 10:05 — REGNUM В Новосибирске возбуждено уголовное дело по факту смерти шестимесячной девочки в медицинском учреждении. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Сотрудник СКР
Сотрудник СКР
СУ СКР по ЯО

Дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Установлено, что 11 мая 2022 года в Городскую детскую клиническую больницу скорой медицинской помощи была госпитализирована девочка. Из-за несвоевременно установленного диагноза ребёнку не была вовремя оказана медицинская помощь. 15 мая девочка скончалась.

Сейчас следователи допрашивают родственников ребёнка, медицинский персонал, устанавливают все обстоятельства произошедшего, изъята медицинская документация. В ближайшее время будет назначена судебно-медицинская экспертиза.