Новосибирск, 13 июля, 2022, 10:05 — ИА Регнум. В Новосибирске возбуждено уголовное дело по факту смерти шестимесячной девочки в медицинском учреждении. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

СУ СКР по ЯО Сотрудник СКР

Дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Установлено, что 11 мая 2022 года в Городскую детскую клиническую больницу скорой медицинской помощи была госпитализирована девочка. Из-за несвоевременно установленного диагноза ребёнку не была вовремя оказана медицинская помощь. 15 мая девочка скончалась.

Сейчас следователи допрашивают родственников ребёнка, медицинский персонал, устанавливают все обстоятельства произошедшего, изъята медицинская документация. В ближайшее время будет назначена судебно-медицинская экспертиза.