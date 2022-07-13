Грозный, , 10:02 — REGNUM В Чечне 12 июля дан старт строительству нового аэропорта в Грозном. Глава республики Рамзан Кадыров заложил капсулу с посланием потомкам на месте строительства нового терминала. О значении нового аэровокзала и дополнительной взлетно-посадочной полосы чеченский лидер рассказал в своем телеграм-канале.

Международный терминал «АЭРОПОРТ ГРОЗНЫЙ». Проект Smbuil.ru

«За последние годы Чеченская Республика стала одним из самых посещаемых мест туристов из различных регионов России и зарубежья. Растущая в геометрической прогрессии туристическая, экономическая и инвестиционная привлекательность региона требует значительного расширения существующего воздушного порта. Это позволит значительно снизить нагрузку с основного здания и вместе с тем увеличить пассажиропоток», — написал Кадыров.

Здание международного терминала «Аэропорт Грозный», который будет носить имя первого главы Чечни, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, разместится на площади 40 тыс. кв. м. При этом, как отметил Кадыров, строительство будет вестись без сноса старого терминала, чтобы избежать неудобств для пассажиров и сотрудников аэропорта.