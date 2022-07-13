Оренбург, 13 июля, 2022, 10:02 — ИА Регнум. В Оренбурге у 25-летнего мужчины вымогали деньги из-за фотографий интимного характера, сообщили в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По данным полиции, оренбуржец познакомился в соцсети с девушкой под ником «Елизавета Малышева». В ходе общения они обменивались фотографиями интимного характера. Через неделю молодой человек получил сообщение от незнакомки, которая в соцсети была под ником «Татьяна Крылова». Она требовала 30 тыс. рублей за нераспространение его фото. В противном случае оренбуржцу угрожали опубликовать интимные фотографии в известной группе социальной сети с комментарием: «Будьте осторожнее, это педофил, он сотворил с моим братом…».

В результате горожанин перечислил вымогательнице требуемую денежную сумму. После этого страницы девушек были удалены. По факту вымогательства возбуждено уголовное дело. Злоумышленника грозит до четырёх лет лишения свободы.