Москва, , 10:02 — REGNUM Исполнитель Григорий Лепс заявил о своём желании приобрести права на исполнение песни «Белые розы» группы «Ласковый май». Об этом сообщил телеграм-канал «Светские хроники».

Григорий Лепс и ЮрКисс Василий Иванов © ИА REGNUM

«Я бы отдал сейчас колоссальное количество средств, лишь бы приобрести «Белые розы», — признался артист. Лепс считает, что композиции можно дать «вторую жизнь»: «Идея купить произведения, которые исполнял Шатунов, не лишена смысла. Не факт, что сам буду петь, но я бы хотел, чтобы эти песни были в моей копилке. Возможно, найдется молодой исполнитель, который по-своему будет трактовать», — объяснил он.

ИА REGNUM напоминает, что солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов на протяжении нескольких лет судился с бывшим продюсером группы Андреем Разиным за права на ряд песен, в том числе «Белые розы». В 2022 году, накануне смерти Шатунова, ему вернули права на исполнение своих хитов.

Читайте ранее в этом сюжете: Супруга Александра Реввы купила квартиру за 170 млн рублей