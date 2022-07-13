Москва, , 10:00 — REGNUM В 2022 году жители РФ предъявят значительно меньший спрос на автокредиты, нежели в 2021 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 июля заявил профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Авторынок Winavto.ru

«Можно согласиться с прогнозами о том, что в 2022 году продажи новых легковых автомобилей в РФ снизятся, — сказал Сафонов. — В том числе и из-за падения реальных доходов населения. Как показывает практика, в кризис граждане предпочитают ремонтировать автомобили и откладывать покупку новых. Плюс на это влияет и высокая цена на новые автомашины. Автокредиты при высокой их стоимости и необходимости экономить будут востребованы гражданами в значительно меньших количествах по отношению к 2021 году».

По словам Сафонова, единственный выход из данной ситуации — это введение государственных субсидий.

«Однако до конца 2022 года эта мера вряд ли будет задействована, поскольку российские заводы пока не наладили устойчивых поставок комплектующих», — сказал Сафонов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о спаде в РФ автокредитования к концу 2022 года.