Дятьковский район, Брянская область, 13 июля, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Суд вынес приговор 56-летнему жителю Москвы, по вине которого погибли два человека в ДТП в Дятьковском районе Брянской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры.

Sledcom.ru Суд

Установлено, что в конце августа 2021 года на автодороге Дятьково — Бытошь — Будочки водитель Chevrolet Cruze в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу и столкнулся с Mazda. В аварии погибли 23-летний водитель Mazda и его 21-летняя пассажирка.

Виновнику ДТП суд назначил 10 лет лишения свободы в колонии-поселении, а также на два года шесть месяцев лишил его водительских прав. Приговор ещё не вступил в законную силу.