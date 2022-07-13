Новосибирск, 13 июля, 2022, 09:57 — ИА Регнум. В Новосибирской области прорабатывается возможность в 2,5 раза поднять выплаты молодым специалистам агропромышленного комплекса. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

nso.ru Молодой специалист

«Сейчас прорабатывается возможность увеличения в нашей области единовременных выплат до 500 тысяч рублей, — сообщил министр сельского хозяйства области Евгений Лещенко. — Но для того, чтобы эти выплаты действительно привлекали молодых специалистов аграрного профиля на село, суммы необходимо поднимать ещё больше — аналогично с программами «Земский доктор» и «Земский учитель», ведь ветеринары, зоотехники, инженеры, агрономы также востребованы в сельской местности, как и врачи, и учителя».

Отметим, что с 2020 года размер региональных «подъёмных» выплат молодым специалистам в Новосибирской области составляет 150 тысяч рублей — тем, кто окончил среднее профессиональное заведение и до 200 тысяч — выпускникам вузов.