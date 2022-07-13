Херсон, 13 июля, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Боевики ВСУ с помощью вертолета начал поджигать поля с пшеницей на границе с Херсонской областью, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Пшеница

«Вертолётом летали и поджигали поля с пшеницей на линии разграничения. Это нациствующий режим, и им всё равно», — сказал он РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, в Херсонской области создадут государственный резерв зерна, выкупив часть урожая у сельхозпроизводителей.

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