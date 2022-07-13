Москва, , 09:56 — REGNUM В расходах жителей РФ осталось очень мало места для иностранной валюты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 июля заявил профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Доллар и евро Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Иностранной валюте осталось очень мало места в расходах жителей РФ. Ограничения туризма и покупки недвижимости за границей снижают спрос на валюту, а политика банков делает убыточными валютные счета. И это положение останется неизменным до конца 2022 года, — сказал Сафонов. — Только снижение уровня напряжённости во внешнеэкономической политике сможет изменить нынешние реалии».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 13 июля курс евро держится на уровне чуть выше паритета с долларом.