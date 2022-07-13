Париж, , 09:56 — REGNUM Метеорологическая служба Франции объявила в семи департаментах на юго-западе страны и в нижней части долины Роны оранжевый уровень погодной опасности, передает BFM TV.

Жара Никита Устинов © ИА REGNUM

Столбик термометра показал 34,6°C в Обенасе (Ардеш) и 33,1°C в Монтелимаре (Дром). На юго-западе страны температура колеблется от 33 до 37°С, а на юге департамента Жиронда столбик термометра поднялся до 38°С.

В южных регионах синоптики ожидают «палящие» температуры. Метеорологи во Франции прогнозирует минимум от 19 до 21°C, а максимум может достигать 36-39°C.

Как сообщало ИА REGNUM, со вторника, 12 июля, во второй половине дня в департаменте Жиронда на юго-западе Франции произошли два пожара.

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