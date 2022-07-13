Санкт-Петербург, , 10:21 — REGNUM Правительство Санкт-Петербурга планирует приватизировать известный санаторий «Белые ночи» в Сестрорецке (Курортный район) за 1,2 млрд рублей. Соответствующий документ 12 июля поступил на антикоррупционную экспертизу.

Здание Смольного Дарья Драй © ИА REGNUM

«Здание является главным корпусом санатория «Белые ночи». Объектом культурного наследия не является, к объектам речного порта не относится», — отмечается в документе.

Оздоровительное учреждение находится в городе Сестрорецк, на 38 километре Приморского шоссе, д. 2, литера А. Общая площадь комплекса составляет 35 468 тысяч кв. метров.

ГБУ «ГУИОН» оценил рыночную стоимость здания в диапазоне от 800 млн до 1,2 млрд рублей. Смольный принял конечную стоимость в размере максимальной отметки диапазона.

Стоит отметить, что на территории комплекса имеется причал, асфальтовые дорожки, парк и спортивные площадки. В связи с этим городской комитет по здравоохранению сообщил, что при приватизации комплекса необходимо принять решение и по этим объектам.