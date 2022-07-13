Санкт-Петербург, 13 июля, 2022, 10:21 — ИА Регнум. Правительство Санкт-Петербурга планирует приватизировать известный санаторий «Белые ночи» в Сестрорецке (Курортный район) за 1,2 млрд рублей. Соответствующий документ 12 июля поступил на антикоррупционную экспертизу.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание Смольного

«Здание является главным корпусом санатория «Белые ночи». Объектом культурного наследия не является, к объектам речного порта не относится», — отмечается в документе.

Оздоровительное учреждение находится в городе Сестрорецк, на 38 километре Приморского шоссе, д. 2, литера А. Общая площадь комплекса составляет 35 468 тысяч кв. метров.

ГБУ «ГУИОН» оценил рыночную стоимость здания в диапазоне от 800 млн до 1,2 млрд рублей. Смольный принял конечную стоимость в размере максимальной отметки диапазона.

Стоит отметить, что на территории комплекса имеется причал, асфальтовые дорожки, парк и спортивные площадки. В связи с этим городской комитет по здравоохранению сообщил, что при приватизации комплекса необходимо принять решение и по этим объектам.