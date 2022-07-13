Воронеж, , 09:55 — REGNUM Индекс потребительских цен в Воронежской области в июне по отношению к маю составил 99,5%, это на 1,1% меньше, чем за тот же период 2021 года. Данные привели в пресс-службе Воронежстата 13 июля.

Цены на продукты Иван Шилов © ИА REGNUM

При этом с начала 2022 года в целом цены на товары и услуги в регионе выросли на 11,9%, тогда как рост в первом полугодии 2021 года составил 4,7%.

Цены на продовольственные товары с начала 2022 года выросли на 13,4%, тогда как рост за тот же период 2021 года составил 6,3%. В июне по сравнению с маем зафиксировано снижение цен на продовольствие — в среднем на 1%. Так, подешевели яйца, картофель, овощи, фрукты, сахар. В то же время подросли цены на обеды в столовых, кафе, закусочных.

Рост цен на непродовольственные товары с начала года составил 14,5%, однако в июне также зафиксировано небольшое снижение цен — на 0,5%. Подешевели джинсы для детей, золотые обручальные кольца, металлочерепица, линолеум, древесностружечные плиты, сухие корма для домашних животных и газовое моторное топливо. При этом подорожали рюкзаки и ранцы для школьников, учебники, гели для душа, пена для бритья и зубная паста.

Цены и тарифы на услуги в июне 2022 года по сравнению с декабрем 2021 года повысились на 6,3%, тогда как в 2021 году рост составил 0,6%.