Якутск, 13 июля, 2022, 10:04 — ИА Регнум. В Кобяйском районе Якутии паводком повреждены подходы к мосту на автодороге «Лючинская». Проезд по ней закрыт для всех транспортных средств с 13 июля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении автомобильных дорог республики.

Yarnews.net Размытая во время паводка дорога к селу Матвеевское

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Причиной размыва дороги стали сильные дожди. Восстанавливать её начнут только после того, как спадёт вода в реке.

Ранее из-за осадков были закрыты несколько участков автодорог «Верхоянье» и «Яна» в Верхоянском районе Якутии. По некоторым из них движение возобновили 13 июля. Полностью повреждённые проезды обещают восстановить к концу июля.

Как сообщало ИА REGNUM, часть федеральной автодороги «Колыма» перекрыта из-за размыва дорожного полотна дождями. Невозможно движение по участку от села Уолба до паромной переправы через реку Алдан.