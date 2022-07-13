Москва, 13 июля, 2022, 09:55 — ИА Регнум. В случае сохранения спроса и рабочего состояния украинской газотранспортной системы Россия допускает возможность продления транзита газа через территорию Украины после 2024 года, когда истечёт действие нынешнего контракта. Об этом 13 июля заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Как отметил в интервью РИА Новости Биричевский, ранее Евросоюз избрал курс на отказ от природного газа из России, что также означает отказ от транзита российского газа через территорию Украины и лишение киевского режима доходов от него.

«Если же спрос у европейских потребителей сохранится и украинская газотранспортная система будет в рабочем состоянии, то Россия будет готова рассмотреть среди прочих вариантов возможность продолжения украинского транзита», — сказал он.

Также директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ указал, что Россия полностью выполняет свои обязательства по нынешнему контракту, и напомнил, что в данный момент транзит голубого топлива «ограничивают украинские власти, отказавшиеся от транспортировки газа через газоизмерительную станцию «Сохрановка».

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая генеральный директор «Оператора ГТС Украины» (ОГТС) Сергей Макогон заявил, что Украина не будет возобновлять транзитный маршрут газа через газораспределительную станцию «Сохрановка» в Луганской области из России в Европу до тех пор, пока Киев не восстановит полный контроль над украинской газотранспортной системой.