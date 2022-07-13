Москва, 13 июля, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Волонтёры культуры научатся готовить по рецептам поэтов на главном гастрофесте страны: 16 июля на главной сцене гастрономического фестиваля «Вкусы России» в парке Горького пройдёт мастер-класс «Любимые блюда поэтов», в ходе которого участники научатся готовить необычное лакомство — розовые блины по рецепту Арины Родионовны, няни великого русского писателя Александра Сергеевича Пушкина. Выбор блюда неслучаен: его, среди прочих, выбрали подписчики паблика «Национальные проекты России» в VK. В финал голосования также вышли шкварки по-казачьи, которые любил Михаил Шолохов, и обожаемые Блоком котлеты де-воляй. Наставниками добровольцев станут знаменитый шеф-повар Кирилл Голиков и известный телеведущий Джон Уоррен.

Гастрономический фестиваль «Вкусы России» в Москве

Идея мастер-класса принадлежит ВОД «Волонтёры культуры» — участникам общественного движения, развивающегося благодаря национальному проекту «Культура». Добровольцы уже более трёх лет помогают в организации и проведении культурных событий, в восстановлении и благоустройстве памятников культуры, а также в работе учреждений культуры и реализации социокультурных проектов.

Руководитель общественного движения «Волонтёры культуры» Дарья Жукова отмечает:

«Наше движение всегда ищет новые форматы для вдохновения и помощи в сохранении и продвижении материального и нематериального культурного наследия. Мастер-класс «Любимые блюда поэтов» — это возможность не только разнообразить привычный каждому процесс приготовления, но и узнать о гастрономических предпочтениях известных писателей и героев их произведений. Не обязательно быть поэтом, чтобы пробудить вкус к чтению и любовь к литературе. Давайте читать больше и расширять кругозор вместе с волонтёрами культуры!»

Наставником кулинарного шоу станет Кирилл Голиков — известный шеф-повар, который также ведёт кулинарные передачи на телеканале «Кухня ТВ»:

«Блины — это и есть вкус России! Да, блины присутствуют в кулинарных традициях многих стран еще со времен язычества, потому что это самое простое, что можно приготовить: мука и вода. Например, мне очень нравятся французские гречневые блины галеты, фаршированные сыром, ветчиной и грибами. Но самые любимые — наши русские тонкие блинчики.

На мой взгляд, это самое универсальное блюдо: их можно есть и со сладким вареньем, и с соленой икрой, и нафаршировать чем-нибудь. Например, на мастер-классе мы приготовим блины по старорусскому рецепту, с добавлением свекольного сока, как их готовила няня моего любимого русского поэта Пушкина».

Генеральный продюсер тематических каналов компании «Ред Медиа» (производит канал «Кухня ТВ») Ирина Дороган отмечает, что, если готовить вместе с Кириллом Голиковым, блюдам гарантирован успех:

«На телеканале «Кухня ТВ» мы каждый день стараемся удивлять наших зрителей новыми, необычными рецептами со всего мира и на любой вкус. Хороших, проверенных рецептов должно быть много, потому что все мы любим разные блюда. Но русская кухня с ее традициями — это всегда хит!»

Помогать в приготовлении любимых блинов Пушкина будет Джон Уоррен — популярный телеведущий и экс-ведущий программы «Поедем, поедим!».

Примечательно, что угощение будет приготовлено из продуктов, произведенных в разных городах России. Ингредиенты специально подобраны таким образом, чтобы показать многообразие и качество продуктов из разных уголков страны.

Напомним, проект «Вкусы России» в формате фестиваля проходит впервые. На фестивале будут представлены бренды — участники Национального конкурса региональных брендов продуктов питания «Вкусы России», который проводился в 2020 и 2021 годах для популяризации региональных брендов питания и поддержки малого агробизнеса.

Тогда, к примеру, потребители узнали такие уникальные бренды, как азовская чинёнка из Ростовской области — традиционное блюдо казаков из сазана со специями, луком, квашеной капусты и икрой, татарский корт — сушеный творог, который используется в приготовлении различных блюд, ленинградская пышка — кондитерское изделие из дрожжевого теста. Еще одним открытием стала алтайчага — напиток на основе экстракта гриба чага из Алтайского края, а также серпуховская помадка — подмосковная кондитерская продукция со сливочным вкусом с ароматом корицы и миндалем.

«Мы убедились в том, что покупатели интересуются региональной продукцией и доверяют ей. Сегодня для многих это настоящий гарант высокого качества и натуральности. Конкурс помогает открывать новые бренды, формирует карту вкусов России — с описанием продуктов, их истории и территории производства. Это полезно не только для покупателей, но и для ретейлеров, находящихся в постоянном поиске надежных поставщиков высококачественной продукции», — отметил по итогам национального конкурса региональных брендов продуктов питания «Вкусы России-2021» генеральный директор ПАО «Магнит» Ян Дюннинг.

Также на мероприятии можно будет попробовать и приобрести продукцию брендов — финалистов конкурса «Вкусы России» — аланские пироги, сыр «Малевич», уральскую шишку в шоколаде, томское кедровое молоко, ямальскую оленину и многие другие продукты и блюда.

Фестиваль организует Министерство сельского хозяйства РФ при поддержке правительства Москвы. Кроме того, партнерами мероприятия выступают Россельхозбанк, розничная сеть «Магнит», ОАО «РЖД», ПАО «Группа Черкизово», АНО «Диалог», Национальные проекты России, социальная сеть VK и др.

Подробная информация о фестивале — https://russiantastesfest.ru.

Волонтёры — люди, которые делают мир вокруг чуточку лучше и добрее, а волонтёры культуры — ещё и просвещённее. С их помощью зрители на концерте легче отыщут свои места, а на литературном часе в библиотеке — познакомятся с малоизвестными стихами Пушкина. Людей, которые помогают делать искусство популярнее, за 2021 год стало больше в 2,6 раза.

Как сообщало ИА REGNUM, в центре национального проекта «Культура» — расширение доступности культурных благ и возможностей участия в создании культурных ценностей для жителей не только крупных городов, но и отдаленных населенных пунктов.