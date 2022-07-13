Грозный, , 09:51 — REGNUM У Российского университета спецназа, расположенного в чеченском городе Гудермесе, появился новый самолет. Его приобрел для тренировок парашютистов Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Использоваться новый борт будет для тренировок парашютистов, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Прыжок с парашютом Mil.ru

«Новый самолёт ТР-301 представляет из себя многоцелевой высокоплан, который состоит из отечественных комплектующих. Воздушное судно оборудовано современной радиоаппаратурой для связи с наземными станциями и обеспечен приборами для полетов в простых и сложных условиях», — написал руководитель региона в своем Telegram-канале .

Как отметил Кадыров, парашютный спорт в Чечне стал очень популярным в последнее время. Ежедневно в Российском университете спецназа тренируются десятки спортсменов.