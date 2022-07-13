Грозный, 13 июля 2022, 09:51 — REGNUM У Российского университета спецназа, расположенного в чеченском городе Гудермесе, появился новый самолет. Его приобрел для тренировок парашютистов Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Использоваться новый борт будет для тренировок парашютистов, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Как отметил Кадыров, парашютный спорт в Чечне стал очень популярным в последнее время. Ежедневно в Российском университете спецназа тренируются десятки спортсменов.