Горно-Алтайск, 13 июля, 2022, 09:51 — ИА Регнум. В Республике Алтай в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» появятся модульные быстровозводимые гостиницы, кемпинги и автокемпинги. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Правительство Республики Алтай Модульные гостиницы появятся в Горном Алтае

Горный Алтай вошёл в числе 19 регионов, которые получат на эти цели субсидии из федерального бюджета. При этом конечных получателей грантовой поддержки определят на конкурсной основе.

Всего к настоящему времени, по данным минприроды республики, поступило 16 заявок, девять из которых одобрены.

«В ближайшее время Минприроды РА организует дополнительный конкурсный отбор по данному направлению», — добавили в правительстве.