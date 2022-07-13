Челябинск, 13 июля, 2022, 09:51 — ИА Регнум. В Челябинске местного автомобилиста осудили за наезд на троих 11-летних пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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Установлено, что 25 ноября автомобиль Nissan Note наехал на несовершеннолетних, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Здоровью одного мальчика был причинён тяжкий вред.

Тракторозаводский райсуд назначил водителю полтора года ограничения свободы. Также на два года он лишён права водить автомобиль.