Москва, 13 июля, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила многочисленные выдвижения кандидатур на пост премьер-министра Великобритании с эпизодом из книги английского писателя Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес».

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Мне почему-то это напоминает английские реалии, которые были описаны их же автором, мне кажется, это такое чаепитие у Шляпника, когда один стол, одинаковые чашки, которые никто не убирает, не моет, и все, отхлебывая, просто пересаживаются на другое место», — сказала Захарова в эфире радио Sputnik.

Она добавила, что «это просто перетасовка людей, это никакие не новые люди, не новые возможности, те же самые люди, которые много лет участвовали в принятии решений».

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля Борис Джонсон заявил о своём уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Он будет выполнять обязанности до назначения нового главы британского правительства.

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