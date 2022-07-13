Токио, , 09:49 — REGNUM Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил соболезнования японскому премьер-министру Фумио Кисиде в связи с гибелью бывшего главы правительства Японии Синдзо Абэ. Об этом 13 июля сообщили в МИД Японии.

Джастин Трюдо Mil.gov.ua

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В телефонном разговоре со своим японским коллегой он подчеркнул, что Абэ являлся «близким другом Канады». Трюдо также отметил «значительные усилия», которые японский политик прилагал «для укрепления отношений двух стран».

В ответ Кисида заявил о своем намерении «и дальше усиливать партнерство Токио и Оттавы, как того желал Абэ».

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Как сообщало ИА REGNUM, убийство бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ произошло во время его предвыборного выступления 8 июля. 41-летний бывший военнослужащий Тэцуе Ямагами выстрелил дважды политику в спину, Абэ был экстренно госпитализирован, но спасти его не удалось. Как пояснил Ямагами, он считал экс-премьер-министра причастным к некоей религиозной организации, виновной в финансовых трудностях его семьи.

Похороны бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ состоялись в Токио 12 июля. Церемония прошла в закрытом режиме в буддийском храме Дзодзёдзи, в ней приняли участие только родные и близкие друзья японского политика.