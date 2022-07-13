Сеул, , 09:50 — REGNUM Представители Центрального банка (ЦБ) Южной Кореи приняли решение повысить учётную ставку на 0,5%, до 2,25%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей ЦБ.

Здание Банка Кореи в Сеуле Me

Данное решение было принято 13 июля в ходе заседания комитета по денежно-кредитной политике.

Известно, что нынешнее решение было принято в связи с растущим инфляционным давлением, вызванным длительными перебоями в цепочках поставок, ростом цен на сырье и зерновые. Ещё одной причиной повышения ставки стало повышение ставки ФРС США.

Эксперты отмечают, что нынешнее повышение учетной ставки позволило сократить разрыв с американской ставкой. Что, в свою очередь, позволит сдержать отток капитала и замедлить дальнейшее ослабление южнокорейской воны.