Белгород, 13 июля 2022, 09:55 — REGNUM В Евпатории в лагере «Бригантина «Белогорье» завершаются демонтажные работы. Об этом 13 июля сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По словам главы региона, объём работ был очень большой, полностью демонтаж конструкций закончится через две недели. На тех этажах, где уже вычищены помещения, подрядчики устанавливают перегородки, монтируют электропроводку.
Как сообщало ИА REGNUM, лагерь в Крыму «Бригантина «Белогорье» передан в собственность региону, меморандум подписали губернаторы субъектов на полях ПМЭФ-2021.