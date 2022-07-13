Белгород, , 09:55 — REGNUM В Евпатории в лагере «Бригантина «Белогорье» завершаются демонтажные работы. Об этом 13 июля сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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По словам главы региона, объём работ был очень большой, полностью демонтаж конструкций закончится через две недели. На тех этажах, где уже вычищены помещения, подрядчики устанавливают перегородки, монтируют электропроводку.

«Видел по фото отчётам, как завозятся материалы, начинают проводиться кровельные работы. Поэтому надеюсь, что в 2023 году строители порадуют детей Белгородской области и сдадут лагерь, который будет работать круглогодично», — уточнил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, лагерь в Крыму «Бригантина «Белогорье» передан в собственность региону, меморандум подписали губернаторы субъектов на полях ПМЭФ-2021.