Альбукерке, США, , 09:45 — REGNUM Героям сериала «Во все тяжкие» Уолтеру Уайту и Джесси Пинкману поставят памятник в Альбукерке (США). Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

Нарколаборатория Цитата из тс «Во все тяжкие» реж Винс Гиллиган. 2008. США

Открытие монумента состоится 29 июля 2022 года. На нём будут присутствовать мэр города Тим Келлер, автор сериала Винс Гиллиган, а также исполнители главных ролей — Брайан Крэнстон (Уолтер Уайт) и Аарон Пол (Джесси Пинкман).

ИА REGNUM напоминает, что, по сюжету сериала умирающий учитель химии Уольер Уайт начинает развивать наркобизнес в родном Альбукерке ради благополучия семьи. В качестве помощника он выбирает своего бывшего ученика — наркозависимого Джесси Пинкмана.