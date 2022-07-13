Альбукерке, США, 13 июля 2022, 09:45 — REGNUM Героям сериала «Во все тяжкие» Уолтеру Уайту и Джесси Пинкману поставят памятник в Альбукерке (США). Об этом сообщил телеграм-канал Mash.
Открытие монумента состоится 29 июля 2022 года. На нём будут присутствовать мэр города Тим Келлер, автор сериала Винс Гиллиган, а также исполнители главных ролей — Брайан Крэнстон (Уолтер Уайт) и Аарон Пол (Джесси Пинкман).
ИА REGNUM напоминает, что, по сюжету сериала умирающий учитель химии Уольер Уайт начинает развивать наркобизнес в родном Альбукерке ради благополучия семьи. В качестве помощника он выбирает своего бывшего ученика — наркозависимого Джесси Пинкмана.