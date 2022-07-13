Москва, , 09:45 — REGNUM В России позитивный размер ключевой ставки не выше 5-6%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 июля заявил профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Банк России Дарья Антонова © ИА REGNUM

«ЦБ вынужден рассматривать сценарий снижения уровня ключевой ставки. Ставки по привлечению средств граждан и юридических лиц существенно ниже ставки ЦБ, экономике требуются более доступные средства, — сказал Сафонов. — Исходя из текущей ситуации позитивный размер ключевой ставки не выше 5-6%. ЦБ будет очень осторожен в своих действиях и попытается сохранить ставку не ниже 8% по 2022 году».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Максим Марков дал прогноз о том, как ЦБ РФ будет менять ключевую ставку.