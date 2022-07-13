Екатеринбург, 13 июля, 2022, 09:45 — ИА Регнум. В Екатеринбурге утром 13 июля произошёл пожар в 14-этажном жилом доме по улице Ильича. Об этом сообщает свердловское управление МЧС.

ГУ МЧС России по Свердловской области Пожар на улице Ильича в Екатеринбурге

В частности, горела квартира на девятом этаже и балкон на десятом. При помощи масок дыхательного аппарата огнеборцы спасли семерых человек. А во время тушения огня в квартире обнаружили тело мужчины.

Тушение пожара осложнилось сильным задымлением в подъезде Очаг уже удалось локализовать.