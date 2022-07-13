Кемерово, , 09:45 — REGNUM Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев взял под личный контроль строительство и капитальный ремонт более 50 социальных объектов. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Строительство Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Сейчас строительство и капитальный ремонт социальных объектов идёт в большинстве муниципалитетов региона, — прокомментировал Цивилёв. — В короткие сроки они должны быть доступными для населения. Ни один социально значимый объект не должен стать долгостроем».

Отмечается, что приоритетным направлением для Кузбасса является сокращение очерёдности в детские сады.