Кемерово, 13 июля, 2022, 09:45 — ИА Регнум. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев взял под личный контроль строительство и капитальный ремонт более 50 социальных объектов. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство

«Сейчас строительство и капитальный ремонт социальных объектов идёт в большинстве муниципалитетов региона, — прокомментировал Цивилёв. — В короткие сроки они должны быть доступными для населения. Ни один социально значимый объект не должен стать долгостроем».

Отмечается, что приоритетным направлением для Кузбасса является сокращение очерёдности в детские сады.