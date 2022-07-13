Париж, 13 июля, 2022, 09:41 — ИА Регнум. Со вторника, 12 июля, во второй половине дня в департаменте Жиронда на юго-западе Франции произошло два пожара, передает BFM TV.

Sledcom.ru Лесной пожар

Огонь охватил 1000 гектаров леса, чему способствовала сильная жара во Франции. Серьезный пожар охватил 800 гектаров леса возле муниципалитета Ландираса, примерно в сорока километрах к югу от Бордо, что привело к эвакуации 250 человек. Другой пожар уничтожил 180 гектаров сосен, не угрожая, по словам пожарных, жилью.

Около 6000 отдыхающих были эвакуированы за одну ночь, по словам официального представителя пожарных, подполковника Дэвида Аннотеля.

Как сообщало ИА REGNUM, пожарные во Франции борются с сильным пожаром в департаменте Гар, расположенном на юге страны.

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