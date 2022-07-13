Калгари, Канада, 13 июля, 2022, 09:41 — ИА Регнум. Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари Флэймз» Никита Задоров выйдет на рынок свободных агентов. Об этом 13 июля сообщил журналист Даррен Дрегер в Twitter.

Nhl.com Никита Задоров

Отмечается, что 27-летний игрок выйдет на рынок свободных агентов, чтобы выслушать предложения по контракту от других клубов НХЛ.

Напомним, летом 2021 года Задорова обменяли из «Чикаго Блэкхоукс» «Калгари». После оформления перехода он заключил однолетний контракт с клубом на сумму в $3,75 млн.

В сезоне 2021/22 Задоров сыграл в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил четыре шайбы и отдал 18 результативных передач. В плей-офф на его счету три ассиста в 12 играх.