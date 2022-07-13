Вашингтон, 13 июля, 2022, 09:41 — ИА Регнум. Американская компания Netflix показала новые фрагменты сериала Resident Evil, который выйдет 14 июля 2022 года. Информация об этом появилась на сайте «Канобу».

Resident Evil Village

В новом эпизоде показали сложную ситуацию, в которой оказались главные герои шоу. Они застревают на дороге, оказавшись в окружении толпы людей, инфицированных таинственным вирусом.

Напомним, что Netflix анонсировала сериал по мотивам игры Resident Evil, предлагающий альтернативный взгляд на события франшизы. Сюжет сериала разворачивается через 30 лет после начала эпидемии Т-вируса.