Санкт-Петербург, , 09:47 — REGNUM Эрмитаж пострадал от действий мошенников, которые от имени государственного музея заключили несколько десятков контрактов с потенциальными поставщиками техники и оборудования, рассказали 13 июля в пресс-службе музея.

Эрмитаж Дарья Драй © ИА REGNUM

О том, что от лица Эрмитажа кто-то заключает контакты на поставку оборудования, техники и реставрационных материалов, дирекции музея стало известно случайно. После чего дирекция попыталась предупредить потенциальных поставщиков, что есть злоумышленники, которые используют имя Эрмитажа в своих неблаговидных целях.

«С апреля 2022 года жертвами обмана стали уже полтора десятка коммерческих организаций, заключивших подобные «договоры», — рассказали в Эрмитаже, уточнив, что при оформлении договоров злоумышленники используют реквизиты музея, а также поддельные оттиски печати учреждения, подписи генерального директора, некорректный электронный адрес и несуществующие адреса поставки, не имеющие отношения к музею.

«Все действия этих неустановленных лиц совершаются без ведома музея. Государственный Эрмитаж к подобным «закупкам» не имеет никакого отношения, более того, они наносят существенный ущерб репутации музея», — резюмировали в пресс-службе.

По всем известным на сегодняшний день фактам Эрмитаж обратился в полицию, прокуратуру и региональное управление ФСБ.